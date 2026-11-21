Dans la banlieue de Dakar, le Commissariat d’arrondissement de Pikine a procédé, le 18 novembre 2026, à l’interpellation d’un individu pour «des faits présumés de séquestration, viols multiples, violences et voies de fait». Selon un communiqué de police, le mis en cause a été placé en garde à vue et les investigations se poursuivent.



Cette interpellation fait suite à une plainte déposée par la victime le 17 novembre 2026. Lors de son audition, la plaignante a déclaré qu’au courant du mois d’octobre 2026, le mis en cause, présenté comme originaire du même village qu’elle, l’avait contactée par téléphone pour lui proposer un emploi domestique chez une dame à Mbour. Après qu’elle eut manifesté son intérêt, il lui avait demandé de se rendre sur place, lui assurant qu’il l’orienterait vers le domicile de l’employeuse.



À son arrivée à Mbour, lorsqu’elle l’avait rappelé pour obtenir les coordonnées de la dame, il avait refusé de les lui communiquer et lui avait demandé d’attendre qu’un tiers vienne la récupérer. Contre toute attente, le conducteur d’un véhicule non identifié s’était arrêté à sa hauteur et l’avait appelée par son prénom avant de l’inviter à monter à bord pour la conduire chez sa prétendue patronne. Après quelques mètres, le conducteur était descendu acheter deux tasses de café et lui en avait remis une.



Un viol présumé pendant un mois



À la suite de cette consommation, toujours selon le récit de la Police, elle avait «perdu connaissance et s’était endormie jusqu’à Dakar, où elle s’était réveillée devant la porte de l’appartement du mis en cause». Ce dernier l’avait alors «entraînée à l’intérieur et séquestrée pendant plus d’un (01) mois, tout en confisquant son téléphone portable et en la présentant à ses voisins comme son épouse». Durant cette période, il lui aurait imposé quotidiennement des rapports sexuels non consentis, sous la menace et la violence.



Le 12 novembre 2026, le mis en cause l’avait libérée et elle s’était rendue chez une dame à Yeumbeul pour y passer la nuit. Le 16 novembre 2026, vers 16 heures, il l’avait rejointe sur place avant d’inventer une fausse version selon laquelle elle avait fugué et était recherchée par ses parents depuis plus d’un mois. Sous prétexte de la conduire au Commissariat d’arrondissement de Pikine, il l’avait embarquée de force sur sa moto depuis Yeumbeul.



Arrivé à hauteur du commissariat, il avait poursuivi sa route vers son domicile, où il l’avait violentée avant de lui imposer un dernier rapport sexuel non protégé. «Elle a indiqué avoir profité du moment où son agresseur entrait dans les toilettes pour prendre la fuite, puis avoir alerté son père, venu à Dakar pour l’accompagner au service afin de déposer plainte», a conclu le communiqué.