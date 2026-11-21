Fin de cavale pour Nd. F. Lô, âgée de 18 ans, mise en cause dans le meurtre de son oncle Abdoulaye Diallo, un boulanger de 48 ans, à Médina Mbaba, à Kaolack. Après avoir pris la fuite à la suite du drame survenu jeudi, la jeune fille a été interpellée, ce vendredi par les éléments du commissariat central de police de Kaolack, au quartier Thioffack, où elle s’était réfugiée.



Selon le journal, sa propre grand-mère aurait contribué à son arrestation en la dénonçant aux forces de l’ordre. Cette interpellation a également entraîné la libération d’office de sa mère, C. Diallo, qui était retenue au commissariat depuis le drame.



Le meurtre serait survenu jeudi à la suite d’une dispute familiale autour de la musique que la jeune fille écoutait en faisant la cuisine. De retour de son travail de nuit, son oncle, réveillé par le bruit, lui aurait demandé d’éteindre la musique avant de lui asséner une violente gifle. Elle aurait alors riposté avec un couteau de cuisine qu’elle tenait entre les mains.



Évacué à l’hôpital de Kaolack, Abdoulaye Diallo a finalement succombé à ses blessures.



Lors de son interrogatoire, Nd. F. Lô est passée aux aveux. Elle a reconnu les faits, exprimé ses regrets et sollicité la clémence de la justice ainsi que celle de sa famille, souligne Libération.

