Au Sénégal, la signature par le président Bassirou Diomaye Faye du décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 mettant en vigueur la Loi de finances rectificative (LFR) 2026, malgré son rejet par la majorité parlementaire (Pastef) d’Ousmane Sonko, provoque une vive controverse juridique et politique.



Dans un message sur ses réseaux sociaux, le procureur Alioune Ndao, député de Pastef, appelle à «laisser le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE assumer seul les conséquences politiques et sociales de son décret manifestement illégal et anticonstitutionnel».



Il appelle à ne «surtout pas faire de recours devant la Cour Suprême», car il y'a «peu de chance que cette haute juridiction annule ce décret présidentiel pour des raisons que tout le monde connait». Il a aussi estimé qu’il «faut absolument éviter de donner l'occasion au Président de disposer d'une jurisprudence qu'il va brandir chaque fois que de besoin, comme c'est le cas pour la date des élections locales».