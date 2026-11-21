Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), le général Birame Diop, a présenté, vendredi 20 novembre, «les défis» et le «point de la situation» au sein de l’Institution qu'il dirige au chef d’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, au cours d’une audience.



«L’objectif principal visait à rendre compte aux différents chefs d’Etat des défis que nous avons identifiés après nous être familiarisé à notre Institution. J’ai donc présenté (au président Ouattara) le point de situation, en mettant en exergue les défis majeurs identifiés ; qu’il s’agisse des Ressources humaines, de la modernisation du fonctionnement de notre Institution, de la prise en charge des personnels de la Cédéao et de la gouvernance financière», a dit Birame Diop, à sa sortie d’audience.



Ancien ministre sénégalais des Forces armées (avril 2024 – mai 2026), le général d’armée aérienne Birame Diop dirige la Commission de la Cédéao depuis juillet 2026. L’une des missions majeures de son mandat de quatre ans est de favoriser le rapprochement entre la Cédéao et l’Alliance des Etats du Sahel (AES), dirigée par les trois militaires Ibrahim Traoré (Burkina), Abdourhamane Tiani (Niger) et Assimi Goita (Mali).