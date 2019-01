Dakar va enfin se débarrasser des pénuries d’eau (Ministre)

Les pénuries d’eau qui frappent Dakar et ses environs depuis déjà quelques années ne seront bientôt plus qu’un mauvais souvenir. Cette assurance a été donnée mardi 23 janvier par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.



«Avant, le taux d’accès en eau était de moins de 80%. Aujourd’hui, on est à 91%. Nous serons à 100%, mais il y a du chemin à faire», a indiqué Mansour Faye. Et apparemment, les jalons ont été posés et seraient à un stade d’avancement remarquable.



«Il y avait un déficit qui est aujourd’hui couvert. Une couverture précaire en attendant qu’on livre l’usine de Keur Massar 3 courant 2020 et l’usine de dessalement des eaux de mer dont les travaux sont prévus au plus tard au premier trimestre de cette année. Le choix de l’entreprise qui va réaliser les travaux est en cours. Ces deux projets importants et majeurs vont permettre à la capitale, Dakar, et à la région de Thiès de pouvoir bénéficier d’assez de volume d'eau pour couvrir toutes les demandes des populations», a-t-il expliqué.



A l’en croire, ces travaux permettront au finish de «raccorder certains villages qui longent les conduites venant de Keur Momar Sarr.»