DakarNave : À peine sortie de prison, Falla Fleur limogée pour « fautes graves », selon son avocat

A peine sortie de prison, Ndeye Fatou Fall, également connue sous le nom de « Falla Fleur » a été limogée. C’est son avocat, Me Cheikh Koureyssi Ba qui donne l’information via son compte Facebook.



« À l’issue d’un long bras de fer entamé depuis sa libération de prison avec sa direction, Falla Fleur vient de faire l’objet d’un vil licenciement pour « fautes graves et perte de confiances ». Elle quitte DakarNave la tête haute et la conscience tranquille », a écrit la robe noire sur son compte Facebook.



Falla Fleur est libre depuis le 6 novembre dernier. Elle a été condamnée à deux (2) mois dont 10 jours de prison ferme pour « tentative de sortie irrégulière de correspondance ». A rappeler que lors de son dernier procès le 2 novembre dernier, le procureur avait requis contre elle la peine de 6 mois de prison dont 3 mois ferme.