Dalifort: 15 assaillants, à bord d’un camion, attaquent deux entrepôts

Un fait assez particulier a été noté dans la nuit de dimanche 10 au lundi 11 décembre à Dalifort. Au moins 15 assaillants, à bord d'un camion et qui s'exprimeraient en Soussou, ont attaqué deux entrepôts situés à l'endroit appelé «Bada Lô», confie Libération.



Selon les témoignages, ils ont sérieusement malmené deux vigiles avant d'emporter plusieurs sacs de riz et des numéraires non encore évalués. Une enquête a été ouverte.