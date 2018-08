Danger à Baba Garage : les pluies à l’origine d’un affaissement du sol de 20m de profondeur

Les habitants des villages de Gol et Tougneur dans la commune de Baba Garage vivent dans la frayeur. Et pour cause, la terre s’est affaissée entre ces deux localités sur une surface de dix (10) mètres carrés et une profondeur de vingt mètres.



Cette situation catastrophique serait due aux fortes pluies qui sont tombées dans la localité. En effet près de 133 millimètres y ont été enregistrés. Les villageois qui appellent les autorités au secours informent que la route qui reliait les deux localités a été coupée en deux.