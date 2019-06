Dani Alves : "Le Brésil n'est pas plus faible sans Neymar"

Le Brésil a entamé sa Copa America 2019 de la meilleure manière possible avec un large succès contre la Bolivie. Pays hôte de la compétition, le Brésil était l'un des favoris de la compétition, et le reste, mais ses chances sont moins grandes depuis la blessure de Neymar pour de nombreux observateurs du football. Pourtant, les joueurs de Tite ont montré un beau visage lors de leur première rencontre et la tendance est à l'optimisme.



Nommé capitaine du Brésil, Dani Alves a confiance en son équipe. Selon le latéral droit du Paris Saint-Germain, le pays hôte de la compétition reste une équipe redoutable et ce malgré l'absence de son coéquipier et compatriote, Neymar : "Je crois que chaque fois que nous venons en équipe nationale, nous portons ce maillot, nous devons le prouver, que Neymar soit présent ou non, nous devons le prouver car nous représentons une équipe historique, très respectée dans le monde entier".



"Mais quand vous avez un joueur extraordinaire, comme Neymar, vous devenez un peu plus fort. Mais vous ne vous affaiblissez pas sans lui, vous augmentez seulement vos autres qualités, vous augmentez votre pouvoir, mais vous ne diminuez pas sans lui. Notre responsabilité reste la même - nous représentons une équipe avec une histoire et nous devons la défendre avec un grand honneur", a ajouté le capitaine auriverde en conférence de presse.



Il n'y a que Cafu (142) et Roberto Carlos (125) ont joué plus de matchs pour le Brésil que Dani Alves (110). Le latéral droit du PSG, qui vient d'achever son contrat avec le club. de la capitale n’a pas l’intention de prendre sa retraite internationale ou de renoncer à représenter le Brésil dans les prochains mois. En effet, Dani Alves a déclaré qu'il envisageait jouer la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais sait qu'il doit continuer à être performant.



"Jouer la Coupe du monde 2022 ? C’est un objectif que j’ai, mais je ne me permets pas de regarder trop loin en avant, car quand on regarde loin, on oublie de regarder maintenant; Je ne peux pas oublier de regarder le présent car les opportunités que j'ai d'être ici ne peuvent pas être distraits par l'avenir ni par le passé. Ce qui compte, c'est le présent. Je me réinvente. Quand on atteint un certain âge, on commence à avoir des doutes, beaucoup de discussions sur la sélection sont renouvelées ou les clubs doivent renouveler, avoir plus de joueurs, de jeunes, mais à la fois dans les clubs et au niveau national, elle se valorise par les résultats", a conclu Dani Alves.