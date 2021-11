Dani Alves de retour au FC Barcelone… gratuitement

"Un Culer de retour à la maison", a tweeté le FC Barcelone, sur son compte en français, pour annoncer le retour de Daniel Alves.



Selon la presse espagnole, Dani Alves va percevoir un tout petit salaire au FC Barcelone, où il a officiellement été annoncé de retour ce vendredi soir. Ainsi, Sport relaie l'information du journaliste Gerard Moreno indiquant que son salaire sera basé sur ses performances.



De son côté, AS annonce que le latéral droit brésilien jouera "pratiquement gratuitement", sans préciser le montant du salaire qu'il percevra. Et ce en raison des difficultés économiques du club, qui doit rester dans les clous du fair-play financier.



"Presque 5 ans à se battre comme un fou pour arriver à ce moment, écrit le joueur sur Instagram. Je ne savais pas que cela durerait si longtemps, je ne savais pas que ce serait si difficile, mais je savais dans mon cœur et dans mon âme que ce jour viendrait. Je rentre chez moi d'où je ne suis jamais parti et comme je l'ai dit avant de partir, je suis l'un de vous. Je ne sais pas combien de temps ce rêve durera, mais qu'il soit éternel!! À bientôt, là où ça me passionne le plus, avec le même enthousiasme que la première fois et avec la même envie de contribuer à reconstruire le meilleur club du monde!! Je retourne chez moi!!".



RMC Sport