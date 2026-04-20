Kaolack : le projet de digitalisation de l'administration lancé par Souleymane Ba, coordonnateur national du Prodap

Souleymane Ba, coordonnateur national du Programme de Digitalisation de l'Administration Publique (PRODAP), a lancé le projet de digitalisation de l'administration à Kaolack (centre-ouest). Ce programme de 19 milliards de FCFA financé par la KfW a pour but de mieux prendre en charge les questions liées notamment à l'état civil.



« On est à Kaolack, qui est l'une des communes pilotes de ce projet, parce que Kaolack est hyper important en termes de dispositifs au niveau de notre infrastructure. Parce qu'on a des outils, on a des équipements qui permettent de déployer le signal dans toutes les parties du territoire du Sénégal. Donc on est là pour lancer les activités de conduite du changement », a-t-il déclaré sur la RFM, lors du journal de 12 heures.



M. Ba a annoncé qu’« il y a des outils qui sont en train d'être déployés à travers ce programme pour sécuriser davantage toutes les infrastructures, réseaux, systèmes et solutions informatiques ».



En matière de conduite du changement, selon lui, il est essentiel d’identifier et de cibler les acteurs concernés ou les parties prenantes. «Ce ciblage-là nous a permis aujourd'hui de regrouper toutes ces populations-là (…) pour qu'on puisse partager avec eux tout ce qu'on veut faire dans le cadre de ce projet en vue des solutions qu'on va mettre en place. Donc pour permettre de prendre leurs préoccupations et de les remettre, de les revoir, de les intégrer sur les solutions qu'on va mettre en place dans le cadre de ce projet», a-t-il expliqué.