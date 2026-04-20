La demande d’extradiction au Bénin de Kémi Seba, arrêté en Afrique du Sud, «a été rejetée» (Me Juan Branco)

L'activiste panafricaniste Kémi Seba et son fils ont été arrêtés, lundi 13 avril 2026, à Pretoria, alors qu'ils tentaient prétendument d'entrer illégalement au Zimbabwe depuis l'Afrique du Sud. Dans la foulée de ces arrestations, le Bénin a dépêché une délégation de haut niveau pour inciter l’Afrique du Sud a exécuter le mandat d'arrêt international émis contre Kémi Seba. Ce dernier est accusé de faits d’«apologie de crimes contre la sûreté de l'État » et « incitation à la rébellion ». Cotonou l'accuse notamment d'avoir soutenu une tentative de coup d'État contre le Président Patrice Talon, en décembre 2025.



«La demande d’extradition de Kemi Seba transmise par l’Etat du Bénin ne respectait pas les conditions exigibles, n’a pas été considérée comme recevable, et a été rejetée par la Magistrate’s Court de Pretoria», a écrit Me Branco, connu comme l’un des avocats du prévenu, sur Facebook.



La robe noire précise, par ailleurs, que l’audience concernant la libération de Kémi Seba «a été renvoyée au 29 avril», le temps pour les juges de «vérifier son adresse et le passeport diplomatique» que le Niger a confirmé lui avoir remis.



Me Juan Branco prévient cependant que l’Etat du Bénin, «s’il persiste dans son acharnement», pourra «déposer une nouvelle demande dans l’entre temps», mais il lui appartiendra «d’assumer les conséquences de son échec».