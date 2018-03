Dans quelques instants Shula sera à DIRECT "Face à la Rédaction" de PressAfrik

Contexte oblige, aujourd’hui, nous avons l’honneur de recevoir pour le tout premier numéro de « Face à la Rédaction », une femme qu’on ne présente plus au Sénégal, pour à notre manière célébrer la journée mondiale de la femme. Pendant plus d’une heure, Shula va faire faire face à tous les Desk de la rédaction de Pressafrik…Avec elle, nous allons parler société, culture, politique, économie et même Sports... Vous pouvez aussi participez via les R'seaux sociaux (Facebook, Twitter) et sur Youtube en posant vos questions !!!