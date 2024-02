De l'amour à la violence : un différend amoureux atterrit devant le tribunal de Thiès

Tamsir et Sd. Mbaye, autrefois un couple, ont vu leur relation amoureuse prendre un tournant dramatique, évoluant de l'amour à la haine. Lorsque Tamsir a cherché à officialiser leur amour en demandant la main de Nd. Mbaye. La jeune femme a catégoriquement rejeté la proposition malgré les efforts et les gestes d'affection de son copain. Considérant cela comme une trahison, une haine a commencé à s'installer entre les deux anciens amoureux, transformant leurs relations en une guerre quotidienne de mots et de gestes hostiles.



La situation a atteint son paroxysme le jour où Tamsir s'est rendu au domicile de Nd. Mbaye pour récupérer un téléphone portable qu'il lui aurait offert. La confrontation qui en a résultat un dégénéré en violence, avec Tamsir agressant violemment son ex-petite-amie. La jeune femme blessée, a été conduite à l'hôpital, où elle a reçu des soins pour des blessures entraînant une incapacité temporaire de travail de 5 jours. Munie de son certificat médical, elle a décidé de porter plainte contre Tamsir pour coups et blessures volontaires.



Ce dernier a été arrêté. Devant la barre du tribunal il a reconnu avoir agressé son ex-petite-amie, tout en soutenant que c'était elle qui avait provoqué l'incident. Le procureur de la République a requis l'application de la loi, et l'affaire est actuellement en délibéré pour être vidée le 4 mars 2024.