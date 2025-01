De la nécessité de créer un Ordre des ingénieurs au Sénégal !

L’ingénierie, c’est plus qu’une voie scientifique. C’est aussi une chance pour des milliers de femmes et d’hommes de bâtir une carrière à la hauteur de leurs ambitions et de contribuer au développement économique et social du Sénégal. Les ingénieures et ingénieurs évoluent au cœur même de l’innovation dans une multitude de domaines, profitent d’un titre professionnel reconnu, ont accès à des emplois stimulants et contribuent aux progrès de la société.



Chaque jour, le travail des ingénieurs et des ingénieures influence notre quotidien. S’il est mal conçu et mal réalisé, les conséquences peuvent être très graves. C’est pourquoi il est important de prévoir des mesures pour protéger le public. L’optimisation des concepts sur le plan technique, environnemental et financier doit prévaloir afin de garantir la sécurité, la durabilité des ouvrages conçus et réalisés, tout en respectant les normes de construction établies par les structures étatiques et/ou internationales ; d’où l’importance de l’érection d’un Ordre des Ingénieurs du Sénégal (0IS) qui serait interconnecté aux autres organisations à vocation architecturale, civile, juridique etc…

Est-ce qu’il existe un Ordre des ingénieurs au Sénégal ?



Considérant la fréquence des drames liés aux effondrements des bâtiments, à l’affaissement des routes ou à l’inondation de certaines zones au cours de ces dernières années, il est de notre responsabilité en tant qu’ingénieur(e) de s’interroger sur comment faire pour minimiser ces risques d’accident.



Pour ce faire, il est important comme c’est le cas dans les pays soucieux de la protection du public, de la préservation des maigres ressources financières et de la qualité des ouvrages réalisés, de créer un Ordre des ingénieurs du Sénégal. L’ordre serait divisé en comités dont un, en priorité, s’occupera de vérifier la véracité et l’authenticité des diplômes d’ingénieurs des futurs membres.



Pour exercer la profession d’ingénieur, une personne doit être membre et inscrite au Tableau de l’Ordre des ingénieurs, elle doit notamment respecter les règles relatives à l’éthique et à la déontologie de la profession et elle doit engager sa responsabilité professionnelle.



Une assurance-responsabilité professionnelle doit être mise en place pour couvrir les fautes professionnelles (erreurs ou omissions) commises par les membres dans l’exercice de leur profession dans le but de protection du public-usager.

C’est pourquoi tous les membres de l’Ordre doivent détenir une garantie d’assurance responsabilité professionnelle, en plus de remplir d’autres obligations.



Les membres doivent adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de base de la responsabilité professionnelle. Afin de protéger le public, l’Ordre veillera à ce que chaque membre détienne une garantie d’assurance responsabilité professionnelle.



Toute construction ou tout document technique pouvant être utilisé pour réaliser des travaux ayant un impact sur un individu doit être signé et scellé par un ingénieur, membre de l’Ordre. Les clients seront alors obligés de confier leurs ouvrages aux ingénieurs membres de l’Ordre dont la liste sera disponible à toutes les directions délivrant les permis de construire.



À part le soutien de l’État, le fonctionnement de l’Ordre sera financé par les ingénieurs eux-mêmes qui s’acquitteront des frais d’inscription tous les ans. Des formations de mise à niveau seront dispensées et des inspections seront effectuées afin de vérifier le travail des ingénieurs-membres.





Bilal Top, ing. M.Sc.A.

Ingénieur génie-civil

Ponts & Ouvrages d’art