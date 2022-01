De nouvelles données du vaccin AstraZeneca confirment davantage son utilisation comme troisième dose de rappel

De nouvelles données d'un essai en cours ont montré une augmentation de la réponse en anticorps contre les variants bêta, delta, alpha et gamma après la troisième dose de rappel avec le vaccin AstraZeneca COVID-19, informe un communiqué de la Société. Une analyse supplémentaire a montré une augmentation de la réponse des anticorps à Omicron après une troisième dose.



Les résultats positifs d'une analyse préliminaire d'un essai d'innocuité et d'immunogénicité en cours (D7220C00001) ont montré que le vaccin AstraZeneca COVID-19 (ChAdOx1-S [Recombinant]), lorsqu'il est administré comme une troisième dose de rappel, a augmenté la réponse immunitaire aux Bêta, Delta, Alpha et Gamma SRAS- variants du CoV-2, tandis qu'une analyse à part des échantillons de l'essai a montré une réponse accrue des anticorps au variant Omicron.



Les résultats ont été observés chez des individus préalablement vaccinés avec un vaccin AstraZeneca COVID-19 ou un vaccin à ARNm.



Un essai de phase IV distinct expliqué dans une prépublication avec The Lancet sur SSRN, a montré qu'une troisième dose du vaccin AstraZeneca COVID-19 augmentait considérablement les niveaux d'anticorps après une série de vaccins primaires avec CoronaVac (Sinovac Biotech).



Ces données s'ajoutent à un ensemble croissant de preuves soutenant le vaccin AstraZeneca COVID-19 en tant que troisième dose de rappel quel que soit les calendriers de primovaccination testés. La Société soumet ces données supplémentaires aux autorités sanitaires du monde entier étant donné le besoin urgent de troisième dose de rappel.