De pluies faibles attendues sur le sud-est

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que des pluies d’intensité faible à modérée pourraient intéresser le sud-est au cours de la nuit à venir.



Dans un bulletin météo, l’agence précise que ces précipitations pourraient notamment toucher Kédougou et ses environs. Elle prévoit d’ailleurs que le ciel sera nuageux sur la quasi-totalité du territoire.

Cependant, "la chaleur diurne sera de mise sur le pays, surtout sur les localités de l’intérieur’’. Dans ces dernières localités, les températures maximales devraient varier entre 38 et 41° C.

"A Dakar et Cap Skirring par contre, la chaleur sera moins intense et les maxi ne dépasseront pas 29° C’’, indiquent les prévisionnistes.



Ils annoncent une fraîcheur nocturne et matinale sur les régions proches du littoral, ainsi que des visibilités généralement bonnes.

Les vents, d’intensité faible à modérée seront de secteur nord-ouest à ouest, devenant sud-ouest au sud du territoire.