Débat d’Orientation Budgétaire : Ramatoulaye Bodiang vilipende les FDS

La député Ramatoulaye Bodiang, s'est ce lundi, lors du débat d’orientation budgétaire (DOB) à l'Assemblée nationale, attaquée aux Forces de défenses et de sécurité (FDS). Pour lui, quand on voit les forces de défense et de sécurité changer des données personnelles d'un citoyen qui est candidat à la présidentielle de 2024, il y a quoi de se poser des questions. Aux yeux de la parlementaire, n'importe qui ne peut pas être responsable de notre sécurité.''



« Je ne parlerai pas du budget qui a été destiné et permis à la présidence de la République de commander 7 millions d'armes pour la brigade meurtrières. Mais par contre, je parlerai du budget voté pour les forces de défense et de sécurité. Quand on voit les forces de défense et de sécurité utiliser un enfant comme bouclier, quand on voit les forces de sécurité tirer, gazer, des députés qui sont avec leur écharpe qui représente le drapeau du Sénégal, changer des données personnelles d'un citoyen qui est candidat à la présidentielle de 2024, on est en droit de se poser des questions sur l'intégrité, le sens de la responsabilité, l'honorabilité, à la prise de conscience des FDS. Est-ce qu'ils sont conscients du serment qu'ils ont prêté, qui est de protéger le peuple. N'importe qui ne peut pas être responsable de notre sécurité », martèle la député Ramatoulaye Bodiang.