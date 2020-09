Débat sur le 3e mandat : « Ce que dit Aymérou Gningue n’engage que lui », réagit Mame Mbaye Niang

Mame Mbaye Niang, ministre et chef de cabinet du président Macky Sall s’est lancé débat sur l’éventuel 3e mandant, en répondant à collègue de la mouvance de la présidentielle Aymérou Gningue. Ce dernier avait soutenu dimanche que juridiquement, Macky Sall a droit à un 3e mandat.



Pour Mame Mbaye Niang, cette déclaration n’engage que lui. « Ce que dit Aymérou Gningue n’engage que lui, pas l’Apr (Alliance pour la république, parti au pouvoir) qui a un porte-parole Seydou Guèye. On ne va pas donner la possibilité à nos détracteurs de nous imposer un sujet qui ne nous regarde pas et ne nous intéresse pas pour le moment », a souligné M. Niang, dans un entretien avec Walf Quotidien.



Pour lui, il y a d’autres priorités. S’il s’agit de la politique, il y a deux élections qui viennent avant la présidentielle. Il y a les locales qui ont beaucoup d’enjeux et nécessitent une organisation où il s’agira d’évaluer le leadership local. Cela passe en priorité ».



S’agissant de la présidentielle de 2014, Mame Mbaye Niang a rappelé que la mouvance présidentielle sera présente. Mais celui qui sera leur candidat « n’est pas le sujet d’actualité ».