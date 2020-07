Débordement du marigot de Mbao : le ministère de l’Environnement craint des menaces sur l’économie locale

Le marigot de Mbao a débordé à cause de la pluie, et de la remontée des courants marins. Les défenseurs de l’environnement craignent des menaces sur l’économie locale. Ils demandent aux autorités de trouver des solutions.



« Nous sommes en bordure de mer, pour constater comme chaque année, qui est excès de ruissellement dans le marigot. Par conséquent, tout ça va se déverser en mer. Pour peur, il y aurait eu des incidents. Heureusement, l’autorité, le maire comme le sous-préfet est là. Ils pourront savoir qu’on a informé même ceux qui peuvent être les conseillers du ministre de l’environnement par rapport à ce problème. Nous demandons à toutes ces autorités d’intervenir pour Mbao. On ne peut pas passer tous nos temps à faire des constats et une fois que l’hivernage passé, on nous laisse en rate », Nguirane Diène porte-parole



Poursuivant ses propos, M. Diène ajoute : « Toutes les eaux du TER, de Keur Massar, de Rufisque convergent vers ce marigot. Il est temps que l’Etat mette des moyens pour draguer sans délai ce marigot. Les intentions, il y en a. Mais ce que nous voulons, c’est du concret. Si non le retour du bâton, c’est des conséquences fâcheuses sur l’économie locale. Parce qu’on ne peut pas laisser nos parents de Keur Mbaye Fall patauger. Chaque année, ils enregistrent des dégâts des dommages qu’on ne peut pas chiffrer ».