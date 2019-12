Début à Dakar de la première compétition internationale MMA: 24 combats sont au programme

La première compétition internationale de MMA (Mixed Martials Arts) a débuté samedi soir dans la capitale sénégalaise, Dakar à l'esplanade du Musée des civilisations noires. 24 combats sont au programmes ce soir. Deux Sénégalais à savoir Moussa Togola et le lutteur Reug Reug vont montrer leur talent devant leurs supporters sénégalais



Ligue professionnelle d’Arts Martiaux Mixtes (MMA) basée à Dakar, ARES Fighting Championship a été créée en 2019 par Vivendi Sports, organisateur de compétitions sportives, notamment sur le continent africain.

Fondée grâce à l'ambition de Robins Tchale-Watchou, Directeur général de Vivendi Sports et celle de Fernand Lopez, fondateur de la MMA Factory et directeur sportif d'ARES, la ligue a pour objectif de devenir la plus grande plateforme de MMA sur le continent africain et en France.

La mission d’ARES est également de proposer aux talentueux combattants africains l’opportunité d’affronter les meilleurs combattants du monde entier. Dans la mythologie grecque ARES signifie Dieu de la Guerre, fils de Zeus et d'Héra.

MAIN CARD

POIDS LEGER-LOURD

ILDEMAR ALCANTARA “MARAJÓ” VS LAURYNAS URBONAVICIUS “CAPTAIN LITHUANIA”

POIDS LOURD

SOFIANE BOUKICHOU “EL TORRO” VS OUMAR KANE “REUG REUG”

POIDS COQ

MARCOS BRENO VS TAYLOR LAPILUS “DOUBLE IMPACT”

POIDS MOYEN

GREGORY BABENE “BLADE” VS GLENN SPARV “TEDDY BEAR”

POIDS WELTER

NASSOURDINE IMAVOV “RUSSIAN SNIPER” VS JONATHAN MEUNIER

POIDS LEGER

DAMIEN LAPILUS “WALKING DEAD” VS LUKASZ SAJEWSKI “WOOKIE”

PRELIMS

POIDS LOURD

MARAT ALIASKHABOV “VANDAL” VS MOUSSA TOGOLA

POIDS PLUME

ASIKERBAI JINENSIBIEKE VS JOANDERSON SA DE BRITO “TUBARAO”

POIDS COQ

RIZLEN ZOUAK « THE LIONESS OF THE ATLAS » VS JAMILA SANDORA « MUSA DO VASCO »

POIDS LOURD

MATUNGA DJIKASA “HHH POWER” VS JOSH PARISIAN

EARLY PRELIMS

POIDS MOYEN

ESLAM SYAHA “IRONMAN” VS DJATI MELAN

POIDS LEGER

BABA NADJOMBE “ZEUS” VS MAIRON SANTOS “THE LEGEND”