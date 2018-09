Décapitation d'Assane Seck : Gora Seck, se confie-«pourquoi j’ai décapité mon père…»

On en sait un peu plus sur l’affaire du meurtre du vieux Assane Seck (71 ans), décapité et la tête jetée dans un puits à Keur Assane, à Tivaouane, par Gora Seck. En effet, son fils, présumé auteur du meurtre, a révélé ce qu'il l’a poussé à passer à cet acte odieux.



Selon les premiers éléments de l’enquête, le principal suspect fils du défunt, aurai t tué son père pour des lopins de terre. " Gora ne cessait de menacer son père qui’l accusait d’avoir fait un testament pour, qu’à sa mort, ses quelques lopins de terre soient cédés à ses autres enfants", rapporte le journal La Libération.



A noter que les autres membres de la famille défunt, retenus par les gendarmes pour neccessité d’enquête,, ont été lavés de tout soupçon.