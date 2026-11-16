Décès d'Adama Salif Diallodu et d'Abdou Tidiane Diop : d'autres victimes admises en soins intensifs à l'hôpital suite au lancement d'un complément alimentaire

Du nouveau dans l'affaire du petit-fils de l'ancien président de la République Abdou Diouf, ainsi qu'à Adama Salif Diallo, fils de l'ancien député et leader du mouvement Tekki Mamadou Lamine Diallo. Deux proches ainsi que plusieurs convives se trouvent actuellement dans un état critique à l'hôpital où ils reçoivent des soins intensifs après avoir souffert de « violents malaises, de douleurs abdominales et de vomissements ». Ces victimes ont participé samedi à un repas lors d'une soirée consacrée au « lancement d'un complément alimentaire » dans un restaurant d'un hôtel de la Corniche Ouest à Dakar, selon les informations rapportées par la RFM.



La même source informe que l'inhumation d'Adama Salif Diallo a été reportée à la suite de l'ouverture d'une enquête judiciaire et de la réalisation d'une autopsie sur les deux dépouilles afin de vérifier la piste d'une intoxication alimentaire sévère liée au dîner ou au produit présenté durant l'événement.

