Décès Bamba Ndiaye: Macky Sall salue la mémoire d'un promoteur de la paix et du dialogue interreligieux

Le président Macky Sall dit avoir appris avec tristesse le rappel à Dieu de Mouhamadou Bamba Ndiaye, ancien ministre des Affaires religieuses sous Wade. Pour lui rendre hommage, le chef de l’Etat a salue la mémoire d’un « homme de foi et de savoir, un grand promoteur de la paix et du dialogue interreligieux ». Il a présenté ses condoléances émues à sa famille et à tous les musulmans.