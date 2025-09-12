Décès Serigne Ahmadou Mokhtar de Darou Khoudoss : Macky Sall déplore une grande perte pour la Oumma islamique

L’ancien président de la République Macky Sall a réagi suite à l’annonce du décès de Serigne Ahmadou Mokhtar de Darou Khoudoss. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Macky Sall fait savoir qu'il est "peiné par la nouvelle estimant que c’est une grande perte pour la Oumma islamique". Il a, par ailleurs, adressé ses condoléances à la famille éplorée.



« Je suis peiné d'apprendre le rappel à Dieu de Serigne Amadou Makhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss. C'est une grande perte pour la Oumma islamique. J'adresse mes condoléances émues à Serigne Mountakha Mbacké, à la famille de Serigne Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké et à la communauté mouride. Puisse Allah accorder Sa grâce et son paradis à l'illustre défunt », a-t-il posté.