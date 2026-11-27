Les députés du Parlement de la CEDEAO ont entamé, ce vendredi 27 novembre 2026 à Abuja, leur deuxième session ordinaire de l’année, avec en ligne de mire l’examen du projet de budget communautaire 2027, sept projets d’actes communautaires et plusieurs rapports de contrôle d’ici au 9 décembre.



Ouverte par la présidente de l’institution, Hadja Mémounatou Ibrahima, cette session a été marquée par la première participation du président de la Commission de la CEDEAO, le Général Birame Diop, de la présidente de la Cour de justice de la Communauté, la juge Charlyne M. Brumskine, et de l’auditrice générale, Carla Bettencourt. Devant l’hémicycle, le Général Diop — qui présentera au cours des travaux l’Agenda « 3-6-9 » de la Commission — a reconnu que le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger constituait une épreuve pour l’organisation, tout en plaidant pour le maintien du dialogue avec l’Alliance des États du Sahel (AES). Il a également fixé à 2027 l’horizon pour l’opérationnalisation de la force antiterroriste et le lancement de l’Eco pour les pays prêts.



La question financière a occupé une place centrale dans les interventions. Tandis que le président de la Commission a exhorté les États accusant des retards dans le versement du prélèvement communautaire à régulariser leurs arriérés avant la fin de l’année, Hadja Mémounatou Ibrahima a insisté sur un reversement systématique de cette ressource et sur un examen rigoureux du budget 2027. Saluant la Déclaration de Lungi sur le renforcement des prérogatives législatives et de contrôle du Parlement, elle a appelé l’Assemblée à porter une voix forte et légitime au nom des peuples de la région.



Pour sa part, la présidente de la Cour de justice de la Communauté, Charlyne M. Brumskine, a mis en exergue le lien fonctionnel unissant les deux organes communautaires : « Cette Assemblée donne une voix à nos citoyens ; la Cour leur offre un recours. »