Décès de Awa Diop : Macky Sall rend hommage à une « femme libérale et engagée »

Le président de la République, Macky Sall a rendu hommage ce jeudi Awa Diop, ancienne députée libérale décédée mercredi à Dakar. Le président Sall a pleuré une « femme libérale engagée, généreuse et loyale ».



« J’ai appris avec tristesse le décès de Awa Diop, ancienne députée et ancienne ministre déléguée auprès du Premier ministre. Je rends hommage à une femme libérale engagée, généreuse et loyale et présente mes condoléances émues à sa famille, au Pdt Wade et au PDS. Paix à son âme », a twitté le chef de l’Etat.



Awa Diop, formée à la dactylographie et à la sténographie, a fait ses débuts comme secrétaire, d’abord à la mairie de Rufisque, puis à l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar, lit-on sur le site de l’Assemblée nationale.