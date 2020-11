Décès de Diego Maradona : l'hommage de Cristiano Ronaldo

La légende du Portugal, Cristiano Ronaldo, a rendu un vibrant hommage à Diego Maradona, décédé ce mercredi à l'âge de 60 ans. Sur son compte Twitter, l'attaquant de la Juventus Turin a dit revoir à son "ami".



« Aujourd'hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. L'un des meilleurs à jamais. Un magicien sans pareil. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, As. Tu ne seras jamais oublié », a-t-il écrit.

Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">