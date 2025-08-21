Décès de Fanta Sall : El Malick Ndiaye rend hommage à l’ancienne députée

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a réagi au décès de l’ancienne députée Fanta Sall, rappelée à Dieu ce mercredi.
Dans un message publié sur sa page Facebook, il a exprimé sa « profonde tristesse » et présenté ses condoléances.
« Au nom de la représentation nationale et en mon nom propre, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à ses camarades de parti. Je prie pour le repos de son âme et exprime toute ma solidarité en ces moments douloureux », a-t-il écrit.
Le président de l’Assemblée a également formulé des prières pour la défunte : « Qu’Allah le Tout-Puissant l’accueille dans Son Paradis éternel et qu’Il apporte réconfort et sérénité à sa famille. »
