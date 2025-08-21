Décès de Fanta Sall : Macky Sall salue la mémoire de la défunte

L’ancien président de la République, Macky Sall, a exprimé sa tristesse après l’annonce du décès de Fanta Sall, ancienne députée de l’Alliance pour la République (APR).
« Je suis attristé par le décès de Mme Fanta Sall, ancienne députée. Je salue sa mémoire et rends un vibrant hommage à son engagement de militante dévouée, fidèle à sa ville de Koungheul qu’elle a toujours défendue avec foi et détermination », a écrit l’ex-chef de l’État.
Il a adressé ses condoléances à la famille de la défunte et à ses proches, concluant par une prière : « Que la terre lui soit légère. »
Autres articles
-
Décès de Fanta Sall : El Malick Ndiaye rend hommage à l’ancienne députée
-
Doudou Coulibaly en garde à vue: Thierno Lô alerte le Procureur sur l’état de santé du journaliste
-
Ziguinchor : le ferry Aline Sitoé Diatta reprend ses rotations avec 417 passagers et 75 tonnes de fret
-
Nécrologie : décès de l'ancienne députée Fanta Sall
-
Cybercriminalité : le journaliste Doudou Coulibaly placé en garde à vue