Décès de Jimmy Mbaye : Youssou Ndour, Omar Pène, Fallou Dieng, Titi... les hommages des artistes se succèdent

Le monde musical sénégalais pleure la disparition de Jimmy Mbaye, talentueux guitariste et membre emblématique du Super Étoile de Dakar. De son vrai nom Mamadou Mbaye, il est décédé dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 février à Dakar. De nombreuses figures de la musique lui ont rendu hommage, dont Youssou Ndour, Omar Pène, Fallou Dieng et Titi.



Youssou Ndour, son ami et compagnon de scène depuis plus de 40 ans, a partagé son chagrin sur les réseaux sociaux : « Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un. Je viens de perdre mon frère, ami et compagnon de plus de 40 ans. Priez pour lui ! Firdawsi incha’Allah, Maestro. »



C’est par ces mots que Youssou Ndour a annoncé, aux premières heures de ce mercredi, sur ses réseaux sociaux le décès de Mamadou Mbaye, plus connu sous le sobriquet de « Jimmy Mbaye », en référence à Jimi Hendrix.