Décès de Mamadou Badio Camara : Amadou Ba rend hommage à un « serviteur éminent » de la justice sénégalaise

Amadou Ba, leader de l’opposition a salué la mémoire de Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel décédé hier, jeudi 10 avril. Dans sa déclaration, l’ancien Premier ministre a rendu hommage à un « serviteur éminent de la justice sénégalaise » qui selon lui, a joué un « rôle essentiel dans la préservation de l’équilibre des institutions du pays» .



Voici l’intégralité de son message.





Chers compatriotes,



C’est avec une profonde tristesse et une vive émotion que j’ai appris le rappel à Dieu de Mamadou Badio Camara, Président du Conseil constitutionnel du Sénégal. Sa disparition représente une perte inestimable pour notre Nation.



Magistrat d’exception, il a consacré sa vie à la justice et à l’État de droit. Son parcours, empreint de rigueur, de discrétion et d’un attachement indéfectible aux principes républicains, a durablement marqué notre système judiciaire.



En qualité de Président du Conseil constitutionnel, il a joué un rôle essentiel dans la préservation de l’équilibre de nos institutions et dans le respect de l’ordre républicain.



En cette douloureuse circonstance, j’adresse mes condoléances les plus sincères et les plus attristées à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de la famille judiciaire sénégalaise.



Puisse Allah SWT accueillir Mamadou Badio Camara dans Son infinie miséricorde et lui accorder une place d’honneur parmi les justes.