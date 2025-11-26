Décès de Mouhamed Ndiaye : son ami avoue avoir inventé l'histoire de l'agression

C’est un nouveau rebondissement dans l’affaire Mouhamed Ndiaye, du nom de ce jeune homme de 21 ans, décédé d’un accident de la circulation le jeudi 20 novembre 2025 à Keur Birane, village de Richard-Toll (nord-ouest), alors qu’il était à moto avec son ami Ablaye Diagne Mbodji.



Si les enquêteurs ont d’abord privilégié la piste de l’agression à la suite du récit d’Ablaye Mbodji (rescapé), aujourd’hui, de nouveaux éléments font ressortir la thèse de l’homicide involontaire. Cette réalité a amené la Police à placer son ami en garde à vue, comme l’assure le média «Le Soleil», dans une publication ce mercredi.



Sous la responsabilité du commandant Mamadou Mbodj, les nouvelles investigations ont poussé l’ami du défunt à contredire sa première version des faits. Alors qu’il avait assuré dans sa première audition que Mouhamed Ndiaye est décédé après une agression de plusieurs malfrats, Ablaye Mbodji reconnait désormais que son récit a été monté de toutes pièces.



«Ablaye Mbodji a précisé qu’en quittant Richard-Toll pour se rendre à Dagana, il avait confié la conduite de la moto à son ami décédé, qui n’était pas suffisamment expérimenté. En approchant d’un virage à hauteur du village de Keur Birane, ce dernier aurait perdu le contrôle de l’engin, entraînant une sortie de route. Le choc, particulièrement violent, a causé la mort instantanée de Mouhamed Ndiaye. Ne disposant pas de permis de conduire, le jeune Ablaye Diagne Mbodji a reconnu avoir inventé l’histoire d’agression pour éviter d’assumer sa part de responsabilité dans l’accident», indique la source.



À ce stade de l’enquête, Ablaye Mbodji été placé en garde à vue à la brigade de Richard-Toll pour avoir confié son engin à un conducteur sans permis, pour mise en danger de la vie d’autrui et pour homicide involontaire.