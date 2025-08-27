Décès de Pape Mamadou Seck : le témoignage émouvant de Mame Diarra Fam

Accusé par l’ancien régime d’être membre des supposées « Forces spéciales », Pape Mamadou Seck est décédé ce mercredi 26 août 2025. Sa disparition constitue une lourde perte pour le parti Pastef, aujourd’hui au pouvoir.



Sur sa page Facebook, l'ancienne députée Mame Diarra Fam a fait un témoignage émouvant sur sa rencontre avec le défunt.



« Macky sall nous a arrêté le même Jour moi, lui et Amadou Ba, Déthié Fall et les autres !!

Je me Rappel de lui quand il m'a appelé devant les grilles Alors que j'étais escorté par des pénitentiaires pour me dire, Maman Bouniou Fattè dè mane dama fébar té Lima Dégue niouy Wakh Ils veulent nous tappé ci PV bi ( forces Spéciales). Je lui dis No Toude Mouni Mane le pape Mamadou seck !! M'a rétane niko yaw dé meuno Raay Mboot nji Daniouy Wakh Rék Amadou Ba et beaucoup d'autres étaient là !!

Que Dieu L'accueil au paradis céleste amine yarabi !! », a-t-elle écrit.