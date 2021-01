Décès de Serigne Abdou Aziz Sy: le défunt marabout aurait été tué par son fils

Serigne Abdou Aziz Sy a rendu l'âme lundi dernier. Mais selon nos confrères de L'Observateur, le fils de Serigne Moustapha Sy Djamil n'est pas parti d'une mort naturelle. Le défunt marabout aurait été tué par son propre fils, M. Sy âgé de 28 ans, avec une arme blanche. Qui, selon la même source lui a occasionné plusieurs blessures, des souffrances qui l'ont vidé de son sang. Et il serait mort chez lui.





M. Sy évoque la colère et se dit marginalisé

Conscient ou pas de son acte, le jeune homme présumé meurtrier a, par la suite, pris la fuite. Les éléments du commissariat central de Dakar, informés des faits se sont transportés sur les lieux du crime et ont fini par le retrouver chez lui, au quartier Baobab. Interpellé avant hier- mardi, le mis en cause n'aurait pas nié les faits, rapporte le journal. Et aurait confié aux enquêteurs avoir agi de la sorte parce qu'il était en colère et se sentait marginalisé. Cherchant à comprendre son acte, les enquêteurs ont auditionné sa mère. Qui, selon elle, son enfant est depuis 5 ans sujet de troubles mentaux.



Le certificat de mort non encore délivré par par le médecin légiste, donnera plus de détails sur la nature de la blessure.