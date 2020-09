Décès de l'ambassadrice du Sénégal en Malaisie, Fatou Danielle Diagne

La diplomatie en deuil. Fatou Dianelle Diagne, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Malaisie, a tiré sa révérence. Elle est décédée brutalement.



La défunte a occupé le poste d’administratrice générale de la Fondation Servir le Sénégal de la Première Dame Marième Faye Sall. Fatou Danielle Diagne était analyste financier et expert en développement.



Elle a été ministre de la Compétitivité et de la Bonne Gouvernance sous le régime de Me Abdoulaye Wade. Elle fut ambassadrice du Sénégal aux Etats-Unis avec compétence au Mexique, au Chili au Nicaragua, au Honduras, au Panama et au Guatemala. Poste qu’elle a occupé d’octobre 2010 à juin 2012.



PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.