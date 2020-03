Décès de l'ex-secrétaire général de l'ONU Javier Perez de Cuellar à 100 ans

Le diplomate péruvien Javier Perez de Cuellar, qui fut secrétaire général de l'ONU de 1982 à 1991, est mort mercredi soir à l'âge de 100 ans, a annoncé son fils.



Javier Perez de Cuellar, diplomate péruvien et secrétaire général de l'ONU entre 1982 et 1991, est mort mercredi soir à Lima à l'âge de 100 ans, a annoncé son fils. "Mon papa est mort après une semaine compliquée, il est décédé à 08h09 du soir et repose en paix", a déclaré Francisco Perez de Cuellar à la radio péruvienne RPP. La dépouille de l'ancien diplomate recevra les honneurs vendredi au palais Torre Tagle, siège du ministère péruvien des Affaires étrangères, avant d'être inhumée au cimetière Presbitero Maestro de Lima, selon la même source.



Vaincu lors de la présidentielle

Né à Lima en 1920, Javier Perez de Cuellar a été le cinquième secrétaire général des Nations unies, qui l'ont salué pour son centième anniversaire, le 19 janvier. "C'est avec une grande fierté et une grande joie que je lui adresse mes meilleurs vœux à l'occasion de son 100e anniversaire. J'ai souvent réfléchi à son exemple et à son expérience pour m'inspirer et me guider", avait écrit l'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un message sur son compte Twitter. "Sa vie s'étend non seulement sur un siècle, mais aussi sur toute l'histoire des Nations unies", avait ajouté le Portugais.



Au Pérou, Javier Perez de Cuellar a été simultanément président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères pendant le gouvernement de transition de Valentin Paniagua, du 22 novembre 2000 au 28 juillet 2001. Candidat à la présidence en 1995, il a été battu par Alberto Fujimori, réélu.