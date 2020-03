Décès de trois élèves par noyade à Sédhiou

On connait l’identité des trois élèves retrouvés morts noyés à Sédhiou. Il s’agit de Tamba Kandé, âgé de 13 ans, élève en classe de 6ème au Cem de Dianah Malary ; de son frère Issa Kandé âgé de 9 ans et élève au cours d’initiation (CI), et d’Ousmane Camara, 11 ans, élève au cours moyen 1ère année (CM1).



Comme à l’accoutumée, ils étaient rendus hier dimanche au fleuve pêcher du poisson pour préparer leur ‘’pépésu», du poisson bouilli avec du piment, du poivre et de l’oseille. Jusqu’à 17 heures, ils n’étaient pas revenus. inquiets, les parents sont allés à leur recherche. sur le lit du fleuve, ils n’ont trouvé que leurs habits et leurs chaussures. La solidarité aidant, les populations se sont portées volontaires et ont pu pêcher deux corps.



Informés, les sapeurs-pompiers de la 43ème compagnie d’incendie et de secours s’y sont rendus ce lundi matin à bord de leur ambulance. Ils ont d’abord déposé les deux corps pêchés par les populations, au poste de santé pour des raisons de santé et de sécurité puis sont allés à la recherche du 3ème corps sans vie qu’ils ont trouvé. après avoir pris toutes les précautions nécessaires, les soldats du feu ont déposé les trois corps sans vie à la morgue de l’EPS1 de Sédhiou.



Le Témoin