Le Bayern Munich a vécu une soirée très difficile lors de la réception de Cologne (1-1). Harry Kane est sorti gravement blessé à la cheville au bout de 20 minutes. A la pause, c’est Michael Olise qui a du céder sa place, lui aussi touché, moins durement, mais il a tout de même quitté le stade en béquilles. Pour le Français, on ne connaît pas encore sa durée d’indisponibilité mais ça ne devrait pas être trop long, en comparaison au Ballon d’Or. L’Anglais devra s’absenter plusieurs mois après une rupture d’un ligament de la cheville.



Jamal Musiala a lui disputé les 20 dernières minutes de jeu. Il est toujours confronté à des problèmes de santé, lui qui souffre d’un dysfonctionnement neurologique l’empêchant de pouvoir tenir sur la longueur d’un match. Problème, il est l’un des joueurs les mieux payés du club et sa situation commence à faire jaser. Jusque-là, il avait toujours reçu le soutien plein et entier de sa direction mais les premières failles sont apparues hier soir avec une interview au vitriol de Karl-Heinz Rummenigge. Ce dernier s’est un peu lâché sur l’avenir du joueur de 23 ans.



Rummenigge à propos de Musiala : «ces sommes ne sont plus envisageables»



Pour résumer, la légende bavaroise considère que cette situation n’est plus tenable. C’est tout à fait possible (qu’il retrouve son niveau, ndlr) et on ne peut l’exclure. «Malheureusement, ce que nous savons laisse penser qu’il sera difficile d’atteindre le niveau qu’il a si souvent affiché ici», tape d’emblée le membre du conseil de surveillance, et ancien président du directoire du club, avant de poursuivre. «Nous devons parler à la famille, au joueur et surtout à ses représentants. Ces sommes ne sont plus envisageables – désolé, avec tout le respect que je dois.»



L’ancien attaquant poursuit son explication en mettant en avant les intérêts du club. «Je n’imagine pas Jamal quitter le club ni un autre club l’acheter dans ces circonstances. C’est problématique. Nous avons géré la situation avec beaucoup de tact avec le joueur, et nous souhaitons tous son retour, idéalement au sommet de sa forme. Mais que se passera-t-il si ce n’est pas le cas ?, interroge-t-il. Il faudra alors se pencher sur les aspects financiers. Et c’est une tâche qui incombe malheureusement au conseil d’administration et au conseil de surveillance.»



Un rendez-vous à venir entre le club et le joueur



Un rendez-vous aura bientôt lieu promet Rummenigge entre le Bayern, Musiala, qui est sous contrat jusqu’en 2030, et ses représentants pour essayer de trouver une solution. «Nous préférons attendre et observer l’évolution de la situation dans les prochaines semaines. Nous devrons ensuite suivre attentivement les événements avant de prendre une décision.» Interrogé sur ces déclarations après le match nul d’hier soir, Vincent Kompany a préféré botter en touche. «Si Jamal retrouve son niveau et sa forme, et si nous y parvenons ensemble, le FC Bayern en sortira gagnant.»

