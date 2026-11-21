Dans une présumée affaire d’escroquerie foncière portant sur 235 millions de francs CFA, le nom de Karim Wade aurait été utilisé pour convaincre M. Guèye de verser de l’argent. Selon Libération, Lamine Faye, ancien garde du corps et neveu de Me Abdoulaye Wade, aurait proposé au plaignant une parcelle de 900 m² aux Almadies, avec la promesse de lui obtenir un titre foncier.



M. Guèye, cité par le journal, affirme avoir été mis en contact avec Lamine Faye par Mor Talla Ba, de son vrai nom Babacar Sarr, qui se présentait comme un riche orpailleur et vendeur de terrains. Lamine Faye lui aurait ensuite réclamé 20 millions de francs CFA pour couvrir certaines dépenses et financer un voyage au Qatar. Ce déplacement devait permettre de rencontrer Karim Wade, présenté comme détenteur des titres fonciers originaux, afin de récupérer les documents et de les remettre à l’acheteur.



Face à ces accusations, Lamine Faye les a catégoriquement rejetées, les qualifiant de « contrevérités ». Il a nié avoir proposé un terrain à M. Guèye ou sollicité de l’argent pour financer un prétendu voyage au Qatar en vue de rencontrer Karim Wade.



L’ancien garde du corps a également défié le plaignant de produire des décharges ou tout autre document attestant les versements allégués. Il l’a plutôt renvoyé à son différend avec Babacar Sarr, qui fait l’objet d’un avis de recherche.

