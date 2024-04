Décès du Pr Maguette Thiam : l’hommage de Samba Sy à son camarade de parti

Samba Sy a réagi suite au rappel à Dieu de Maguette Thiam, ancien secrétaire général du Parti de l’indépendance et du travail (PIT). Son camarade de parti parle d’un homme dévoué à la cause nationale.



« Nous nous sommes réveillés avec la triste nouvelle de la disparition de notre camarade Maguette Thiam. Maguette, a été toute sa vie durant entièrement dévoué à la cause nationale. Il l’a fait dans des périodes qui n’étaient pas faciles, il l’a fait constamment, il l’a fait obstinément. Maguette est un homme courageux, affable, serviable et disponible », a témoigné Samba Sy, secrétaire général du PIT.



Maguette Thiam, né le 26 mai 1938 à Ouakam (Dakar), est un universitaire, syndicaliste et homme politique sénégalais. Personnalité marquante de la Gauche au Sénégal, ancien ministre sous la présidence d’Abdou Diouf. Il fut directeur de l'Irempt (Institut de recherche pour l'enseignement des mathématiques de la physique et de la technologie) de la Faculté des sciences et techniques.



« Il a vécu en se donnant entièrement au Sénégal et aux Sénégalais. Et nous gardons de lui la figure d’un homme exceptionnel. Intellectuel talentueux, pétri d’intelligence et de conviction. C’est une grosse perte pour sa famille et pour nous du Parti de l’indépendance et du travail. C’est également une grosse perte pour le Sénégal », a confié Samba Sy.



L'ancien ministre du Travail informe que la levée du corps se fera le mardi 9 avril à 11 heures à l'hôpital Fann et il sera inhumé au cimetière de Ouakam.