Décès du Professeur Iba Der Thiam : Ousmane Sonko révèle les détails de sa "première et unique rencontre" avec le défunt

Le leader de Pastef Les Patriotes s'est joint aux vagues de témoignes et hommages suite à la disparition du Professeur Iba Der Thiam, décédé samedi vers 23 heures à l'hôpital Principal de Dakar, à l'âge de 83 ans. Dans une publication via sa page Facebook, Ousmane Sonko a révélé les détails de "sa première et unique rencontre" avec le défunt qui date "de 1997". PressAfrik vous livre in extenso le texte.



"En 1997, à la tête d'une délégation d'étudiants de l'université Gaston Berger de Saint Louis, je m'étais déplacé sur Dakar pour y rencontrer le professeur Iba Der Thiam.

Nous étions venus rencontrer le député, qui nous reçut à son domicile à Sacré Coeur, pour lui exposer un problème social qui nous opposait à l'autorité universitaire.



Ce que je retiens de cette première et unique rencontre avec l'homme, ce fût moins son écoute attentionnée et sa promesse de nous accompagner que la détermination et la sincérité avec lesquelles il nous reprocha, à nous jeunes, de nous désintéresser de la chose politique, contribuant ainsi à pérenniser un système vicieux.



Vingt-quatre années et un engagement politique plus tard, j'ai l'impression que ces paroles gardent tout leur sens.



Puisse t'il reposer en paix, nimbé de la Miséricorde et du Pardon infinis du Seigneur", a-t-il écrit.