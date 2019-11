Décès du détenu Serigne Fallou Kâ à Diourbel: Trois policiers et un Asp jugés le 3 décembre

Détenu à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Diourbel, le 29 avril 2019, pour le délit d'offre et cession de chanvre indien, Serigne Fallou Kâ est décédé en mai 2019.



Les mis en cause, que sont les policiers Daouda Ndiaye, Ndongo Kane, Baba Coundoul et l'agent de sécurité et de proximité Louis Diouf seront jugés le 3 décembre prochain en audience correctionnelle au Tribunal de grande instance de Diourbel.



D’après le quotidien Enquête qui donne l’information, ils sont poursuivis pour "coups et blessures volontaires" ayant entraîné la mort sans intention.