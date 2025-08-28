Décès du footballeur Barham Diouf à Keur Socé : « S’il y avait eu la présence de premiers secours qualifiés, le jeune joueur aurait pu être sauvé », affirme Laity Diop, président de la zone

Un jeune joueur répondant au nom de Barham Diouf a été victime, hier mercredi, d’un malaise en plein match de football de « navétanes », opposant l’ASC Penc Keur Socé à l’ASC du village de Diarrekh (Kaolack, centre). Transporté d’urgence au poste de santé de Keur Socé, il a ensuite été transféré au centre hospitalier régional de Kaolack où il a rendu l’âme quelques minutes plus tard.
Joint au téléphone par PressAfrik, Laity Diop, président de la zone 7 de Keur Socé, estime que le décès du jeune footballeur aurait pu être évité si les premiers secours intervenus sur place avaient eu les compétences nécessaires. « Si les premiers secours avaient des notions en médecine, le joueur aurait pu être sauvé. Mais malheureusement, aucun d’entre nous ne savait quoi faire », a-t-il regretté.
Pour prévenir de tels drames, Laity Diop a invité les autorités compétentes à mettre à disposition, sur les terrains de football, des éléments des sapeurs-pompiers ou de la Croix-Rouge.
Enfin, le président de la zone 7 de Keur Socé a déploré le « non-respect des visites médicales dans les championnats de « navétanes » à travers le Sénégal ».
