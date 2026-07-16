CEDEAO : Ouverture de la 56e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité à Freetown

La 56e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité (CMS) de la CEDEAO, au niveau ministériel, s'est ouverte ce mercredi 15 juillet 2026 à Freetown, en Sierra Leone. Les participants se réunissent pour examiner plusieurs mémorandums stratégiques. Les discussions portent notamment sur « la situation politique et sécuritaire en Afrique de l’Ouest » et « la mobilisation de la Force d’intervention de la CEDEAO ». Les ministres évaluent également « la situation humanitaire dans la région » ainsi que l'état de déploiement des « Centres d’alerte précoce et d’intervention ».



Durant son allocution de bienvenue, le président de la Commission de la CEDEAO, le Dr Omar Alieu Touray, a lancé un appel important. Le dirigeant invite à « une solidarité régionale renforcée et à une action collective » face aux crises actuelles. Selon lui, le renforcement de la diplomatie préventive et de la médiation reste indispensable. Ces actions s'avèrent essentielles pour concrétiser les ambitions de la « Vision 2050 de la CEDEAO ». En ouvrant les travaux, le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone et président du Conseil des ministres, Timothy Musa Kabba, a réaffirmé l'engagement de son pays pour la paix et la gouvernance démocratique.



Une session conjointe a également réuni le Conseil des ministres et le CMS. Cette réunion s'est concentrée sur le « Pacte sur l’avenir de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest ». Ce projet cherche avant tout à « rétablir la confiance entre les citoyens et l’État ». Les autorités souhaitent transformer l'intégration pour en faire un processus « centré sur les personnes » et « irréversible ». Cette réforme profonde doit permettre à la région de mieux répondre « aux défis du XXIe siècle ».

