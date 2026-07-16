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Météo : alerte aux pluies et vents violents dans plusieurs localités



Météo : alerte aux pluies et vents violents dans plusieurs localités
L'ANACIM a émis un bulletin d'alerte. Des « activités pluvio-orageuses accompagnées de rafales de vent » sont annoncées. Ces perturbations « sont attendues dans plusieurs localités du pays au cours des prochaines heures ».
 
Face à cette situation, les autorités réagissent. Le « ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement invite les populations à faire preuve de vigilance ». Les services étatiques demandent instamment d'« éviter les zones inondables ». Il convient également de « respecter les consignes de sécurité diffusées par les services compétents ».
 
Le gouvernement insiste sur la prévention. L'objectif est d'adopter « les bons gestes pour prévenir les risques d'inondation et protéger nos communautés ».
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Jeudi 16 Juillet 2026 - 19:50


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