Météo : alerte aux pluies et vents violents dans plusieurs localités

L'ANACIM a émis un bulletin d'alerte. Des « activités pluvio-orageuses accompagnées de rafales de vent » sont annoncées. Ces perturbations « sont attendues dans plusieurs localités du pays au cours des prochaines heures ».



Face à cette situation, les autorités réagissent. Le « ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement invite les populations à faire preuve de vigilance ». Les services étatiques demandent instamment d'« éviter les zones inondables ». Il convient également de « respecter les consignes de sécurité diffusées par les services compétents ».



Le gouvernement insiste sur la prévention. L'objectif est d'adopter « les bons gestes pour prévenir les risques d'inondation et protéger nos communautés ».