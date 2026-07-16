Lutte contre la drogue : un individu arrêté avec 300 grammes de cocaïne à Dalifort

Dans le cadre de la poursuite des investigations ouvertes après la saisie de 1,202 kg de cocaïne à Niague, le Groupe de lutte antidrogue (GLAD) de la Gendarmerie nationale a mené une nouvelle opération le mercredi 15 juillet dans le secteur de Dalifort.



Selon la Gendarmerie nationale, cette intervention a permis l'interpellation d'un individu de nationalité étrangère, soupçonné d'être impliqué dans ce réseau de trafic de drogue.



Les gendarmes ont également saisi 370 grammes de cocaïne, dont la valeur marchande est estimée à 11,1 millions de francs CFA.



La Gendarmerie précise que les investigations se poursuivent afin de démanteler l'ensemble du réseau impliqué dans ce trafic.