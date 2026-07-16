Nigeria : plus de 20 personnes déplacées enlevées par des hommes armés dans le nord-ouest

Des hommes armés, qualifiés de « terroristes » par les habitants, ont enlevé des personnes déplacées internes (PDI) dans l'État de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, ont indiqué jeudi des résidents à Anadolu (AA).



Selon ces témoignages, l'attaque s'est produite dans le village de Gangara, situé dans la zone de gouvernement local de Sabon Birni. Des hommes armés ont pris d'assaut un site accueillant des personnes déplacées, tuant trois d'entre elles et en enlevant plus de vingt autres.



Sabon Birni, proche de la frontière avec le Niger, figure parmi les zones les plus touchées par les groupes de bandits armés, qui mènent régulièrement des raids contre les villages, tuent des habitants, volent du bétail et enlèvent des civils contre rançon.



Les victimes faisaient partie de personnes ayant fui de précédentes attaques dans les localités voisines et s'étaient réfugiées à Gangara avant d'être de nouveau prises pour cible.



Yarmagaji, une veuve et mère de cinq enfants originaire de Tungar Barke, a indiqué que ses enfants, tous orphelins de père, figuraient parmi les personnes enlevées.



Abubakar Muhammad, blessé par plusieurs balles à la main gauche lors de l'attaque, a raconté que les assaillants étaient arrivés à bord d'une vingtaine de motos et avaient ouvert le feu de manière indiscriminée.



« J'ai tenté de m'enfuir, mais l'un d'eux m'a poursuivi, m'a ordonné de m'arrêter et, comme je refusais, il a ouvert le feu. Plusieurs balles ont atteint ma main et j'ai perdu connaissance », a-t-il déclaré.



Le porte-parole de la police de l'État de Sokoto, Ahmad Rufa'i, a indiqué que les forces de sécurité poursuivaient leurs efforts pour retrouver les victimes.



« Nous travaillons pour les ramener », a-t-il déclaré à Anadolu (AA) par téléphone.



Ce nouvel incident met en évidence la vulnérabilité croissante des personnes déplacées internes dans le nord-ouest du Nigeria, où nombre d'entre elles trouvent refuge dans des villages voisins plutôt que dans des camps officiels, en raison du soutien humanitaire limité.