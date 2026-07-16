Feux de brousse : 5 990 142 tonnes de fourrage estimées à 499 milliards FCFA ravagées entre 2024 et 2025 (Rapport)

La Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS) a publié un rapport ce jeudi 16 juillet 2026 sur les incendies survenus lors de la campagne 2024-2025. Selon le document, les incendies ont ravagé 5 990 142 tonnes de fourrage entre 2024 et 2025. Cette perte de biomasse herbacée représente une valeur de 499 milliards de francs CFA.



« Ces feux de brousse provoquent une destruction massive des réserves pastorales nationales. Le bétail se retrouve ainsi privé de sa principale source d'alimentation gratuite. Cette situation force les éleveurs à acheter des aliments de complément très coûteux. Le phénomène menace directement la sécurité alimentaire et fragilise la production de viande et de lait ».



Trois régions concentrent à elles seules 86,4 % des pertes financières, soit 431,2 milliards de francs CFA. Tambacounda est la plus touchée avec 163 milliards de francs CFA de pertes (32,7 %). Kolda suit de près avec 157,7 milliards de francs CFA (31,6 %). Sédhiou enregistre pour sa part 110,5 milliards de francs CFA de dégâts (22,1 %).



Les autres régions du pays ne sont pas épargnées par le fléau. Elles cumulent une perte de fourrage estimée à 67,8 milliards de francs CFA. Cela représente 13,6 % du préjudice financier total subi par le secteur de l'élevage.