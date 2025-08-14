Décès du journaliste Alassane Cissé : le ministère de la Santé présente ses condoléances

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a exprimé sa « profonde tristesse » suite à l’annonce du décès d’Alassane Cissé, journaliste à la RTS et ancien président de l’Association des Journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD).





Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le MSAS s’incline « devant la mémoire d’un homme de conviction, passionné par les enjeux de santé publique et engagé pour une information fiable, accessible et au service des populations ».



Le ministère rappelle qu’à la tête de l’AJSPD, le défunt avait su « rassembler, renforcer la collaboration entre journalistes et acteurs de la santé, et défendre avec rigueur les causes liées au développement humain ».





« En cette douloureuse circonstance, le Ministère adresse ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, à ses confrères de la RTS et de l’AJSPD, ainsi qu’à l’ensemble du monde de la presse et de la santé », conclut le document .

